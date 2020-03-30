На Черкащині на в’їзд і виїзд закрили Кам’янку

У Черкаській області на карантин закрили Кам’янку. У місті встановлено блокпости.

З 21.00 до 6.00 місто буде повністю закритим на в’їзд і виїзд, крім автомобілів екстреної допомоги.

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Також у місті працюють медики, поліція, Нацгвардія. У водіїв і пасажирів проводять скринінг температури.

У Кам’янці зафіксовано найбільшу кількість хворих на коронавірус – 28.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.

До речі, уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.