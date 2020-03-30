По состоянию на 30 марта в мире коронавируса инфицировано 723 328 человек. Из них излечилось 151 991 человек, а 34 005 пациентов умерли.

Самое большое количество случаев зафиксировали в США — 143 025 больных.

В Европе лидером по количеству заражений является Италия, в которой 97 689 инфицированных.

В материковом Китае зарегистрировано 82 152 заражения коронавирусом.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 10 умерли и 6 вылечились.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.