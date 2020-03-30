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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров

В ходе недавней встречи президента Украины с представителями отечественного бизнеса ведущие игроки отраслей договорились консолидировать усилия в борьбе со смертоносным вирусом.

Являясь крупнейшей службой доставки в Украине, компания Новая почта обязалась обеспечить государство бесплатной доставкой грузов в медицинские учреждения по всей территории страны. 26 марта 2020 года этот проект стартовал.

Нова пошта

В координации с Офисом президента Новая почта доставит в больницы 24 областей и города Киева крупную партию средств индивидуальной защиты и медицинских приборов.

Медики получат более 6 млн пар защитных перчаток, 7,5 тыс. шапочек, 14 тыс. пар бахил, 19,5 тыс. термометров, более 3,6 тыс. пульсоксиметрических датчиков для детей и взрослых, около 5 тыс. вирусо-бактериальных фильтров и прочее. В общей сложности больницам направлено 6,5 млн единиц медицинских товаров.

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По словам руководства компании, доставка будет выполнена в течение пяти дней – с 26 по 30 марта. Первые почтовые машины уже отправились в путь. Компания задействовала шесть фур, каждая из которых привезла по 20 тонн груза на сортировочные терминалы, после чего посылки направят во все области Украины. Доставка груза будет выполнена бесплатно.

  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
  • Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров
Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров / 7 фотографий

— Как и в 2014 году, каждый украинский бизнес просто обязан сделать все, что в его силах, чтобы защитить Украину от страшной угрозы. Мы сделаем то, что умеем лучше всего – быстро и качественно доставим рекордную партию медицинских товаров в больницы по всей Украине.

Компания выполнит это бесплатно, соблюдая все наши стандарты по скорости. Несмотря на сложности, наша логистика и инфраструктура работают надежно и безопасно, жители Украины и украинский бизнес могут рассчитывать на Новую почту, – заявил соучредитель компании Новая почта Вячеслав Климов.

Напомним, Новая почта запустила бесплатную доставку средств индивидуальной защиты и всего необходимого для борьбы с коронавирусом для больниц, детских домов, военнослужащих и незащищенных слоев населения.

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