Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів / 7 фотографий

– Як і в 2014 році, кожний український бізнес просто зобов’язаний зробити все, що в його силах, щоб захистити Україну від страшної загрози. Ми зробимо те, що вміємо найкраще – швидко та якісно доправимо рекордну партію медичних товарів до лікарень всією Україною.

Компанія виконає це безоплатно, дотримуючись всіх наших стандартів щодо швидкості. Незважаючи на складнощі, наша логістика й інфраструктура працюють надійно та безпечно, жителі України й український бізнес можуть розраховувати на Нову пошту, – заявив співзасновник компанії Нова пошта В’ячеслав Климов.