Під час недавньої зустрічі президента України з представниками вітчизняного бізнесу провідні гравці галузей домовилися консолідувати зусилля у боротьбі зі смертоносним вірусом.
Будучи найбільшою службою доставки в Україні, компанія Нова пошта зобов’язалася забезпечити державу безоплатною доставкою вантажів до медичних закладів всією територією країни. 26 березня 2020 року цей проект стартував.
У координації з Офісом президента Нова пошта доправить до лікарень 24 областей і міста Києва велику партію засобів індивідуального захисту та медичних приладів.
Медики одержать понад 6 млн пар захисних рукавичок, 7,5 тис. шапочок, 14 тис. пар бахіл, 19,5 тис. термометрів, понад 3,6 тис. пульсоксиметричних датчиків для дітей і дорослих, приблизно 5 тис. вірусо-бактеріальних фільтрів та інше. Загалом до лікарень спрямовано 6,5 млн одиниць медичних товарів.
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За словами керівництва компанії, доставка буде виконана протягом п’яти днів – з 26 до 30 березня. Перші поштові машини вже вирушили в дорогу. Компанія задіяла шість фур, кожна з яких привезла 20 тонн вантажу на сортувальні термінали, після чого посилки спрямують в усі області України. Доставку вантажу виконають безкоштовно.
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Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів / 7 фотографий
– Як і в 2014 році, кожний український бізнес просто зобов’язаний зробити все, що в його силах, щоб захистити Україну від страшної загрози. Ми зробимо те, що вміємо найкраще – швидко та якісно доправимо рекордну партію медичних товарів до лікарень всією Україною.
Компанія виконає це безоплатно, дотримуючись всіх наших стандартів щодо швидкості. Незважаючи на складнощі, наша логістика й інфраструктура працюють надійно та безпечно, жителі України й український бізнес можуть розраховувати на Нову пошту, – заявив співзасновник компанії Нова пошта В’ячеслав Климов.
Нагадаємо, Нова пошта запустила безкоштовну доставку засобів індивідуального захисту і всього необхідного для боротьби з коронавірусом для лікарень, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищених верств населення.Теги: Коронавірус Covid-19, Нова поштаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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