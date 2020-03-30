PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів

Під час недавньої зустрічі президента України з представниками вітчизняного бізнесу провідні гравці галузей домовилися консолідувати зусилля у боротьбі зі смертоносним вірусом.

Будучи найбільшою службою доставки в Україні, компанія Нова пошта зобов’язалася забезпечити державу безоплатною доставкою вантажів до медичних закладів всією територією країни. 26 березня 2020 року цей проект стартував.

Нова пошта

У координації з Офісом президента Нова пошта доправить до лікарень 24 областей і міста Києва велику партію засобів індивідуального захисту та медичних приладів.

Медики одержать понад 6 млн пар захисних рукавичок, 7,5 тис. шапочок, 14 тис. пар бахіл, 19,5 тис. термометрів, понад 3,6 тис. пульсоксиметричних датчиків для дітей і дорослих, приблизно 5 тис. вірусо-бактеріальних фільтрів та інше. Загалом до лікарень спрямовано 6,5 млн одиниць медичних товарів.

Читайте: Нова пошта організувала безконтактну доставку кур’єром – як це працює

За словами керівництва компанії, доставка буде виконана протягом п’яти днів – з 26 до 30 березня. Перші поштові машини вже вирушили в дорогу. Компанія задіяла шість фур, кожна з яких привезла 20 тонн вантажу на сортувальні термінали, після чого посилки спрямують в усі області України. Доставку вантажу виконають безкоштовно.

  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
  • Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів
Нова пошта безоплатно доставить лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів / 7 фотографий

– Як і в 2014 році, кожний український бізнес просто зобов’язаний зробити все, що в його силах, щоб захистити Україну від страшної загрози. Ми зробимо те, що вміємо найкраще – швидко та якісно доправимо рекордну партію медичних товарів до лікарень всією Україною.

Компанія виконає це безоплатно, дотримуючись всіх наших стандартів щодо швидкості. Незважаючи на складнощі, наша логістика й інфраструктура працюють надійно та безпечно, жителі України й український бізнес можуть розраховувати на Нову пошту, – заявив співзасновник компанії Нова пошта В’ячеслав Климов.

Нагадаємо, Нова пошта запустила безкоштовну доставку засобів індивідуального захисту і всього необхідного для боротьби з коронавірусом для лікарень, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищених верств населення.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка