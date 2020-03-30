Из-за распространения коронавируса украинцы все чаще интересуются экспресс-тестами на Covid-19: звонят в скорую, в государственные, частные больницы и штурмуют в их поисках аптеки.

Все эти действия не имеют смысла. Экстренная медицинская помощь не делает тестирования и выезжает только на ургентные случаи, говорят в Минздраве. А частные больницы в своем большинстве не предоставляют такую услугу. Невозможно купить тест и в аптеках.

Сегодня тестирование на коронавирус в Украине происходит по четкому алгоритму. Итак, что делать, если появились симптомы и надо пройти тестирование?

Шаг 1. Для начала стоит позвонить к своему семейному врачу.

Шаг 2. После осмотра врача при необходимости проводится проверка. Во всех областях Украины созданы мобильные бригады, которые выезжают на вызов семейного врача для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.

Тестирование проходит в учреждениях здравоохранения. Человеку с подозрением на коронавирус делают два теста: на грипп и на Covid-19.

Шаг 3. Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, специалисты берут дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР.

Шаг 4. Если тест ПЦР подтверждает коронавирус, человека изолируют и лечат.

Шаг 5. Дополнительно специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, среди которых установление ближайшего окружения больного и проверка состояния здоровья этих людей.

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Важно! Даже если тест на грипп и на коронавирус показали отрицательный результат, человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.

Ускорить процедуру через частные больницы невозможно, ведь они не делают такие тесты. Например, в клиниках Борис и Амеда Фактам ICTV сообщили, что не проводят тестирование на коронавирус. А в Добробуте только осуществляют забор материала, но его проверка все равно происходит в государственной лаборатории.

— Вы можете обратиться к нашему врачу. Вас осмотрит терапевт, его услуги стоят 640 гривен. Мы можем сделать вам тест на грипп. Его стоимость — 400 гривен. Тест на коронавирус бесплатный и делается только в государственной лаборатории, — сообщили нам в Добробуте.

Как сообщают в Минздраве, кроме экспресс-тестирование, в регионах Украины лаборатории уже каждый день проводят тесты ПЦР. По состоянию на 30 марта в регионах создали 567 мобильных бригад для забора материала. Их количество будет увеличиваться.

Напомним, раньше мы рассказывали, где в Киеве и в регионах можно пройти тестирование на коронавирус.