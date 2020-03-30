Позачергове засідання Ради 30 березня: усі ухвалені закони (СПИСОК)

На позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати без обговорення проголосували за низку законопроектів щодо боротьби з коронавірусом.
Список ухвалених законів:
- Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби.
- Про внесення змін до деяких актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби.
- Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення.
- Про внесення зміни до розділу XI Перехідні положення Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину.
- Внесення змін до постанови Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні.