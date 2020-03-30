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Факты / Украина / Общество

Претендует на пост главы Минфина: что известно о Сергее Марченко

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины и экс-заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко является главным кандидатом на должность главы Минфина.

Биография Сергея Марченко: кто претендует на пост главы Минфина

Биография Марченко

Образование получил в Академии государственной налоговой службы по специальности Управление государственными финансами. Имеет степень кандидата экономических наук.

На государственной службе работал с 2002 года. За это время занимал различные должности в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности и Секретариате Кабмина.

Был экспертом в Bendukidze Free Market Center, Киевской школы экономики и других профильных центров.

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В 2018-2019 годах работал на должности заместителя главы Администрации президента Украины.

А с 2016 по 2018 год был заместителем министра финансов. В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду по списку партии Украинская Стратегия Гройсмана.

Напомним, народный депутат от ЕС Ирина Геращенко 29 марта вечером сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Фото: УНИАН

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