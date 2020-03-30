Біографія Сергія Марченка: хто претендує на пост глави Мінфіну

Колишній заступник глави Адміністрації президента України і екс-заступник міністра фінансів України Сергій Марченко є одним із кандидатів на посаду глави Мінфіну.

Біографія Марченка

Освіту здобув у Академії державної податкової служби за фахом Управління державними фінансами. Має ступінь кандидата економічних наук.

На державній службі працював з 2002 року. За цей час займав різні посади в Міністерстві фінансів України, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності та Секретаріаті Кабміну.

Був експертом в Bendukidze Free Market Center, Київській школі економіки та інших профільних центрів.

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У 2018-2019 роках працював на посаді заступника глави Адміністрації президента України.

А з 2016 до 2018 року був заступником міністра фінансів. У 2019 році Марченко балотувався до Верховної Ради за списком партії Українська Стратегія Гройсмана.

Нагадаємо, народний депутат від ЄС Ірина Геращенко 29 березня ввечері повідомила, що міністр охорони здоров’я Ілля Ємець та голова Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку.