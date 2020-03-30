Рада приняла за основу закон о банках

На третьем внеочередном заседании парламента 30 марта нардепы 267 голосами поддержали в первом чтении и за основу законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Документом предлагается:

Усовершенствовать регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Нацбанку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Установить особенности судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка лицензии и ликвидации, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение.

Усовершенствовать процедуру ликвидации банков, механизм возмещения убытков (взыскание ущерба) из связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб.

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Народные депутаты также сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, ранее мы рассказали о том, могут ли украинцы не выплачивать кредиты и ипотеки на время карантина и чем игнорирование своих финансовых обязательств может обернуться в мае.