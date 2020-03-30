Рада ухвалила за основу закон про банки

На третьому позачерговому засіданні парламенту 30 березня нардепи 267 голосами підтримали у першому читанні та за основу законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Документом пропонується:

Удосконалити регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Нацбанку необхідних інструментів впливу у цій сфері.

Встановити особливості судового провадження у справах щодо оскарження рішень НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, ухвалених на його виконання.

Удосконалити ліквідаційну процедуру банків, механізм відшкодування збитків (стягнення шкоди ) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки.

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Народні депутати також скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи можуть українці не виплачувати кредити та іпотеки на час карантину та чим ігнорування своїх фінансових зобов’язань може обернутися у травні.