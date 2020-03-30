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Факти / Україна / Політика

Рада звільнила Ємця з посади міністра охорони здоров’я

Верховна Рада України звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров’я України.

Відповідне рішення підтримав 271 народний депутат України.

Так, парламентарії звільнили Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров’я.

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