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Факти / Україна / Політика

Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО

Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки та оборони України на громадських засадах.

Про це апарат РНБО повідомив у відповідь на запит журналістам.

– Станом на 24 березня цього року Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.

Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 також не обіймає посаду радника секретаря РНБО України на громадських засадах, – йдеться в повідомленні.

Причини звільнення Сивохо не уточнили.

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Нагадаємо, 21 жовтні 2019 року Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО України з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

12 березня у Києві він презентував Національну платформу примирення і єдності. Після завершення презентації представники Національного корпусу звинуватили його у бажанні миру із Росією і назвали це неможливим.

16 березня народні депутати від фракції Слуга народу звернулися до Данілова з проханням звільнити Сивохо.

Джерело: Детектор.Медіа

Фото: Dreamstime

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