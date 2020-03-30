Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки та оборони України на громадських засадах.

Про це апарат РНБО повідомив у відповідь на запит журналістам.

– Станом на 24 березня цього року Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 також не обіймає посаду радника секретаря РНБО України на громадських засадах, – йдеться в повідомленні.

Причини звільнення Сивохо не уточнили.

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Нагадаємо, 21 жовтні 2019 року Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО України з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

12 березня у Києві він презентував Національну платформу примирення і єдності. Після завершення презентації представники Національного корпусу звинуватили його у бажанні миру із Росією і назвали це неможливим.

16 березня народні депутати від фракції Слуга народу звернулися до Данілова з проханням звільнити Сивохо.