Степанова призначили новим міністром охорони здоров’я

Кабмін призначив міністром охорони здоров’я Максима Степанова.
За відповідне рішення проголосували 246 депутатів.
Степанов був керівником Одеської обласної державної адміністрації, де замінив Міхеїла Саакашвілі. Звільнений з цієї посади ще п’ятим президентом Петром Порошенко.
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У 2011-2016 році очолював ДП Поліграфкомбінат Україна.
У 2015 році на церемонії Людина року-2015 Степанова визнали Менеджером року.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров’я України.
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