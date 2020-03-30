Украинцев пока не будут штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в парке — МВД

Украинцев пока не будут штрафовать за отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте.

Об этом сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

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За приготовление шашлыков в разрешенных местах во время карантина украинцам тоже не будут выписывать штрафы, однако в будущем это решение может быть пересмотрено.

Артем Шевченко также добавил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3 тыс. административных протоколов о нарушении правил карантина.

К слову, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков также сообщил, что полиция не будет контролировать самоизоляцию украинцев с помощью телефонов.