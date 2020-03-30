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Факти / Україна

Українців поки не штрафуватимуть за відсутність масок і шашлики в парку – МВС

Українців поки не штрафуватимуть за відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку чи іншому дозволеному місці.

Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко.

Він зазначив, що через відсутність масок поліція може провести лише профілактичну бесіду.

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За приготування шашликів у дозволених місцях під час карантину українцям також не виписуватимуть штрафи, однак у майбутньому це рішення можуть переглянути.

Артем Шевченко також додав, що станом на ранок 30 березня правоохоронці склали майже 3 тис. адміністративних протоколів щодо порушення правил карантину.

До слова, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також повідомив, що поліція не контролюватиме самоізоляцію українців за допомогою телефонів.

Джерело: Громадське

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