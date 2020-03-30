Укрспирт будет выпускать антисептики на время карантина

Государственному предприятию Укрспирт разрешили изготавливать денатурированный спирт для производства собственных антисептиков.

Об этом говорится в принятом Верховной Радой законопроекте №3275, в котором содержится соответствующая норма.

Акцизом производство спиртосодержащих антисептиков облагаться не будет.

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В Укрспирте уже сообщили, что для этих целей будут запущены дополнительные заводы компании.

— Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару. Мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство по утвержденной рецептуре, — отметил и.о. главы Укрспирта Сергей Блескун.

Контролировать процесс будет Государственная налоговая служба.

Как писали Факты ICTV, антибактериальный гель для рук можно приготовить в домашних условиях за несколько минут. Основные ингредиенты можно приобрести в каждой аптеке по доступной цене.

Источник: Укрспирт

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