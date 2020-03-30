Укрспирт випускатиме антисептики на час карантину

Державному підприємству Укрспирт дозволили виготовляти денатурований спирт для виробництва власних антисептиків.
Про це йдеться у прийнятому Верховною Радою законопроекті №3275, в якому міститься відповідна норма.
Акцизом виробництво спиртовмісних антисептиків обкладатися не буде.
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В Укрспирті вже повідомили, що для цих цілей будуть запущені додаткові заводи компанії.
– Процедура така: вітчизняні виробники надають нам тару. Ми виробляємо спирт, проводимо його денатурацію і виготовляємо дезінфікуючий засіб за затвердженою рецептурою, – зазначив в.о. керівника Укрспирту Сергій Блескун.
Контролювати процес буде Державна податкова служба.
Як писали Факти ICTV, антибактеріальний гель для рук можна приготувати в домашніх умовах за кілька хвилин. Основні інгредієнти можна придбати у кожній аптеці за доступною ціною.
Джерело: Укрспирт
Фото: Dreamstime