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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Укрспирт випускатиме антисептики на час карантину

Державному підприємству Укрспирт дозволили виготовляти денатурований спирт для виробництва власних антисептиків.

Про це йдеться у прийнятому Верховною Радою законопроекті №3275, в якому міститься відповідна норма.

Акцизом виробництво спиртовмісних антисептиків обкладатися не буде.

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В Укрспирті вже повідомили, що для цих цілей будуть запущені додаткові заводи компанії.

– Процедура така: вітчизняні виробники надають нам тару. Ми виробляємо спирт, проводимо його денатурацію і виготовляємо дезінфікуючий засіб за затвердженою рецептурою, – зазначив в.о. керівника Укрспирту Сергій Блескун.

Контролювати процес буде Державна податкова служба.

Як писали Факти ICTV, антибактеріальний гель для рук можна приготувати в домашніх умовах за кілька хвилин. Основні інгредієнти можна придбати у кожній аптеці за доступною ціною.

Джерело: Укрспирт

Фото: Dreamstime

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