Въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга.

— Сегодня въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются. С 17 марта действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Все ограничения, установленные для города Киева, — синхронизированы с решениями Кабинета министров. Въезд в Киев легкового транспорта не ограничено, — отметил Виталий Кличко.

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Мэр столицы отметил, что блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и представители муниципальной стражи.

— Если будет резкий скачок вируса, будут приняты более жесткие ограничения. Иначе мы эту заразу не остановим! — подчеркнул мэр Киева.

Напомним, по состоянию на 12.00 30 марта количество больных коронавирусом в Киеве достигло 102 человек. За сутки обнаружили 20 новых случаев, двое пациентов вылечились.