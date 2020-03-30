В’їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час брифінгу.

– Сьогодні в’їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються. Із 17 березня діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Всі обмеження, встановлені для міста Києва, – синхронізовані з рішеннями Кабінету міністрів. В’їзд до Києва легкового транспорту не обмежено, – наголосив Віталій Кличко.

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Мер столиці зазначив, що блок-пости на в’їздах у Київ працюють уже тиждень. На них чергує поліція та представники муніципальної варти.

– Якщо буде різкий стрибок вірусу, будуть ухвалені більш жорсткі обмеження. Інакше ми цю заразу не зупинимо! – підкреслив мер Києва.

Нагадаємо, станом на 12.00 30 березня кількість хворих на коронавірус у Києві сягнула 102 осіб. За добу виявили 20 нових випадків, двоє пацієнтів вилікувались.