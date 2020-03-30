Емец об отставке: Концепция реформирования не понравилась Супрун

Экс-министр здравоохранения Илья Емец считает, что одной из причин его отставки стала позиция бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

— Я думаю, основания такие: что нашей команде было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилось нашим главным оппонентам — это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи, — сказал Емец.

По его словам, он обсуждал свою отставку с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не рассказал.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение поддержал 271 народный депутат.

Емец возглавил Министерство здравоохранения 4 марта.