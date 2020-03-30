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Факти / Україна

Ємець про відставку: Концепція реформування не сподобалася Супрун

Екс-міністр охорони здоров’я Ілля Ємець вважає, що однією з причин його відставки стала позиція колишньої глави МОЗ Уляни Супрун.

– Я думаю, підстави такі: що нашій команді було представлено продовження реформування охорони здоров’я, воно не сподобалося нашим головним опонентам — це виконуюча обов’язки Супрун, яка за три, по-моєму, роки продовжує, ну будемо так говорити, знищувати стаціонарний рівень допомоги, – сказав Ємець.

За його словами, він обговорював свою відставку з президентом Володимиром Зеленським, але подробиць не розповів.

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Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров’я України. Відповідне рішення підтримав 271 народний депутат.

Ємець очолив Міністерство охорони здоров’я 4 березня.

Джерело: Громадське

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