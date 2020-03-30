При содействии МИД в Украину вернулись почти 145 тыс. человек

С начала карантинных мероприятий и до сих Министерству иностранных дел Украины удалось вернуть на родину 144 698 человек, часть из которых эвакуировали бесплатно.
Сейчас 174 украинца за рубежом находятся на карантине, а еще 27 — проходят лечение от Covid-19.
Восемь сограждан выздоровели от болезни, а четверо — погибли.
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Напомним, что в Украине обновили алгоритмы оказания помощи больным Covid-19 в домашних условиях.
Пациентов с легкой формой заболевания, не имеющих риска осложнений, а также пациентов, которые выздоравливают и уже не нуждаются круглосуточном наблюдении врачей, рекомендуется лечить в домашних условиях.
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