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Факти / Україна / Суспільство

За сприяння МЗС в Україну повернулися майже 145 тис. людей

Від початку карантинних заходів і до сьогодні Міністерству закордоних справ України вдалося повернути на Батьківщину 144 698 осіб, частину з яких евакуювали безкоштовно.

Наразі 174 українця за кордоном перебувають на карантині, а ще 27 – проходять лікування від Covid-19.

Восьмеро співгромадян одужали від хвороби, а четверо – померли.

Читайте: В Україні зафіксували 475 випадків коронавірусу, 10 з них – летальні

Нагадаємо, в Україні оновили  алгоритми надання допомоги хворим на Covid-19 у домашніх умовах

Пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати в домашніх умовах.

Джерело: МЗС

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