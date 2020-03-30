Народные депутаты приняли закон о рынке земли в Украине. За соответствующее решение проголосовали 259 нардепов.

От фракции Слуга народа за закон проголосовали 206 нардепов. Также рынок земли в Украине поддержали народные избранники от фракций Европейская солидарность (23) и Голос (13), а также 5 внефракционных и 12 от депутатской группы Доверие.

Не поддержали принятие закона об обороте сельскохозяйственных земель ни одним голосом нардепы от фракций Оппозиционная платформа За жизнь, Батькивщина и депутатской группы За будущее.

Читайте: Как голосовали за закон о рынке земли фракции (ДОКУМЕНТ)

Поименное голосование за закон о рынке земли публикуют Факты ICTV.

Закон про ринок землі

К слову, закон о рынке земли, среди прочего, предусматривает, что с июля 2021 до 1 января 2024 года рынок земли будет работать только для физических лиц.

Сам документ должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.