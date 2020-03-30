Народні депутати ухвалили закон про ринок землі в Україні. За відповідне рішення проголосували 259 нардепів.
Від фракції Слуга народу за закон проголосували 206 нардепів. Також ринок землі в Україні підтримали народні обранці від фракцій Європейська солідарність (23) і Голос (13), а також 5 позафракційних і 12 від депутатської групи Довіра.
Не підтримали ухвалення закону про обіг сільськогосподарських земель жодним голосом нардепи від фракцій Опозиційна платформа За життя, Батьківщина та депутатської групи За майбутнє.
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Поіменне голосування за закон про ринок землі публікують Факти ICTV.
До слова, закон про ринок землі, серед іншого, передбачає що з липня 2021 року до 1 січня 2024 року ринок землі працюватиме тільки для фізичних осіб.
Сам документ повинен набути чинності з 1 липня 2021 року.