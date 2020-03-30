Народні депутати ухвалили закон про ринок землі в Україні. За відповідне рішення проголосували 259 нардепів.

Від фракції Слуга народу за закон проголосували 206 нардепів. Також ринок землі в Україні підтримали народні обранці від фракцій Європейська солідарність (23) і Голос (13), а також 5 позафракційних і 12 від депутатської групи Довіра.

Не підтримали ухвалення закону про обіг сільськогосподарських земель жодним голосом нардепи від фракцій Опозиційна платформа За життя, Батьківщина та депутатської групи За майбутнє.

Читайте: Як голосували за закон про ринок землі фракції (ДОКУМЕНТ)

Поіменне голосування за закон про ринок землі публікують Факти ICTV.

Закон про ринок землі

До слова, закон про ринок землі, серед іншого, передбачає що з липня 2021 року до 1 січня 2024 року ринок землі працюватиме тільки для фізичних осіб.

Сам документ повинен набути чинності з 1 липня 2021 року.