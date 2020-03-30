За закон №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения проголосовали 259 народных депутатов.
Из них от партии Слуга народа — 206, 0 — от Оппозиционной платформы За жизнь, 23 — от Европейской солидарности, 0 — от Батькивщины, 0 — от депутатской группы За будущее, 5 — от внефракционных, 13 — от Голоса, 12 — от депутатской группы Доверие.
Не голосовали вообще 29 депутатов, воздержались — 3, против были 24.
Закон про ринок землі
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Напомним, принятый закон о рынке земли предусматривает, что с июля 2021 до 1 января 2024 года рынок земли будет работать только для физических лиц.
Юридические лица смогут покупать землю в собственность только с 2024 года.
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