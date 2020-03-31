Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что карантин в Украине продлится минимум два месяца.

— Мы будем исходить из того, что сейчас у нас продлен до 24 апреля, а там будем смотреть. Я думаю, не менее двух месяцев все-таки нам придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии, — заявил Аваков.

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То есть карантин в Украине официально ввели 12 марта, а 25-го Кабмин Украины принял решение продлить его до 24 апреля. Поэтому он продлится где-то до 12 мая.

Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в Украине зафиксировано 549 случаев инфицирования Covid-19. Всего зафиксировано 13 смертей. 8 человек уже выздоровели, из них двое детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.