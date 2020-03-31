Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що карантин в України триватиме щонайменше два місяці.

– Ми виходитимемо з того, що наразі у нас продовжено це до 24 квітня, а там будемо дивитися. Я думаю, щонайменше два місяці все-таки нам доведеться перебувати, як і в усій Європі, в карантинному стані, – заявив Аваков.

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Тобто карантин в Україні офіційно ввели 12 березня, а 25-го Кабмін України ухвалив рішення продовжити його до 24 квітня. Тому щонайменше він триватиме до 12 травня.

Нагадаємо, станом на 31 березня 2020 року в Україні зафіксовано 549 випадків інфікування Covid-19. Усього зафіксовано 13 смертей. 8 людей вже одужали, з них двоє дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.