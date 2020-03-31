Медикам с апреля увеличат оплату труда — Шмыгаль

Работникам учреждений здравоохранения, которые вовлечены в борьбу против распространения коронавируса, уже с апреля увеличат оплату труда.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался президенту Украины во время совещания с представителями правительства и государственных ведомств.

— Медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц, — отметил Владимир Зеленский.

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Шмыгаль также сообщил, что с апреля пенсионеры получат одноразовую доплату.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует увеличить бригады медиков, которые борются с коронавирусом.