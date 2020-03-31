Медикам з квітня збільшать оплату праці – Шмигаль

Працівникам закладів охорони здоров’я, які залучені до боротьби проти поширення коронавірусу, вже з квітня збільшать оплату праці.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував президенту України під час наради з представниками уряду та державних відомств.
– Медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць, – зазначив Володимир Зеленський.
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Шмигаль також повідомив, що з квітня пенсіонери отримають одноразову доплату.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує збільшити бригади медиків, які борються з коронавірусом.
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