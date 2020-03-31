Минздрав разрешил работу продуктовых рынков в карантин — условия

В Министерстве здравоохранения опубликовали перечень условий, необходимых для работы продуктовых рынков на время карантина в Украине.

Документ, заверенный заместителем министра Виктором Ляшко, появился на официальном сайте Минздрава.

Следить за выполнением постановления будут органы исполнительной власти и местного самоуправления.

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Таким образом, продуктовый рынок может работать только после выполнения следующих условий:

Зарегистрированный производитель пищевой продукции. Нахождение на рынке не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади. Имеется возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 м. Обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты. Обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий. Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должен составлять не менее 3 м.

Напомним, 17 марта из-за карантина была приостановлена работа предприятий торговли и общественного питания. 25 марта Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля, объявив о чрезвычайной ситуации.