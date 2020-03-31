МОЗ дозволить роботу продуктових ринків у карантин – умови

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік умов, необхідних для роботи продуктових ринків на час карантину в Україні.

Документ, завірений заступником міністра Віктором Ляшком, з’явився на офіційному сайті МОЗ.

Слідкуватимуть за виконанням постанови органи виконавчої влада та місцевого самоврядування.

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Таким чином, продуктовий ринок може працювати лише після виконання наступних умов:

Зареєстрований оператор ринку харчових продуктів. Знаходження на ринку не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгівельної площі. Наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше, ніж 1,5 м. Забезпечення персоналу та покупців засобами індивідуального захисту. Забезпечення можливості дотримання протиепідемічних заходів. Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше, ніж 3 м.

Нагадаємо, 17 березня через карантин було припинено роботу закладів торгівлі та громадського харчування. 25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин до 24 квітня, оголосивши про надзвичайну ситуацію.