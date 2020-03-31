МОЗ дозволить роботу продуктових ринків у карантин – умови

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік умов, необхідних для роботи продуктових ринків на час карантину в Україні.
Документ, завірений заступником міністра Віктором Ляшком, з’явився на офіційному сайті МОЗ.
Слідкуватимуть за виконанням постанови органи виконавчої влада та місцевого самоврядування.
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Таким чином, продуктовий ринок може працювати лише після виконання наступних умов:
- Зареєстрований оператор ринку харчових продуктів.
- Знаходження на ринку не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгівельної площі.
- Наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше, ніж 1,5 м.
- Забезпечення персоналу та покупців засобами індивідуального захисту.
- Забезпечення можливості дотримання протиепідемічних заходів.
- Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше, ніж 3 м.
Нагадаємо, 17 березня через карантин було припинено роботу закладів торгівлі та громадського харчування. 25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин до 24 квітня, оголосивши про надзвичайну ситуацію.