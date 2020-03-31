ПЛР-тести та обладнання для апаратів ШВЛ: в Україну прибув літак з Китаю

У Міжнародний аеропорт Бориспіль прибув літак з Китаю, який доставив в Україну 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.

Вантаж направлять в лікарні і лабораторії після проходження всіх санітарних і митних процедур.

Засоби захисту передадуть військовим та працівникам Державної прикордонної служби.

Читайте: ПЛР або експрес: як відбувається тест на коронавірус і чи можна його купити

Медичні маски надійдуть в аптеки і будуть доступні для населення.

Офіс президента сприяв ввезенню в Україну експрес-тестів і медичних засобів, закуплених вітчизняними підприємцями.

Нагадаємо, 30 березня з міста Сеул Республіки Кореї в Україну прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестами для виявлення Covid-19. Набір тест-системи компанії Solagent містить всі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції.