Работа или безопасность: что делать, если вас увольняют во время карантина

В течение 20 дней карантина в Украине существенно возросло количество безработных.

В большинстве случаев работодатели вынуждены сокращать и увольнять работников.

Юристы утверждают, что такие действия являются незаконными — у всех работников есть право попросить о переходе на дистанционную занятость.

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— Работник может написать заявление на имя работодателя о том, что желает работать дистанционно, то есть удаленно. Ее можно отправить по электронной почте. Если работодатель согласен, то он издает приказ о такой возможности. Но есть один момент — в украинском трудовом законодательстве удаленная работа никак не регулируется. А в законе, принятом 18 марта, предусмотрено, что работодатели могут поручать работникам работать из дома — то есть это не обязанность, а право, — рассказала судебный эксперт Анна Клецова.

Однако часто угроза потерять работу и основной способ заработка преобладает страх перед коронавирусом.

Если руководство намекает на увольнение, юристы не советуют подписывать никаких заявлений. Карантин не может быть основанием для увольнения.

— Если предприятие или компания, где вы оформлены без изменений продолжает работать на карантине, руководство обязано предоставлять защитные средства против коронавируса — речь идет о маски, перчатки, антисептик. Проезд на работу при отсутствии корректной работы общественного транспорта оговаривается индивидуально, — добавил юрист Денис Фетисов.

Президент Владимир Зеленский призвал предпринимателей не увольнять работников во время карантина и заверил, что для бизнеса будет разработан госпрограммы поддержки, чтобы минимизировать денежные потери.

Однако работников все равно увольняют: Государственный центр занятости сообщает об увеличении количества судебных исков о восстановлении на работу.

— Пока наплыва в центры занятости нет, но это связано с опасениями людей за собственное здоровье. Многие люди после увольнения просто возвращаются домой и самоизолируются, — объяснила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Для смягчения удара от потери работы центры занятости внедрили новые правила предоставления своих услуг на время карантина: пособие по безработице будут начислять с 1-го дня регистрации в службе занятости, а не с 7-го, как раньше. Также зарегистрироваться и контактировать со службой можно онлайн.

Согласно подсчетам торгово-промышленной палаты, почти 2 млн украинцев сейчас не работают или потеряли работу из-за карантина.

Международные организации труда прогнозируют, что в связи с пандемией коронавируса без работы могут остаться более 25 млн человек.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как работает малый бизнес в условиях карантина.