Как вернуться в Украину? Этот вопрос сегодня волнует немало украинцев, оказавшихся за рубежом. По данным главы МИД Дмитрия Кулебы, около 20 тыс. граждан желают вернуться.

По последней информации, 27 марта Украина должна закрыть авиационное и железнодорожное сообщение. На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль доручил разработать механизм, чтобы полностью закрыть въезд и выезд из страны.

Затем министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинцев вернуться как можно быстрее.

— Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого, сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ​​ситуацию, — заявил министр.

Он отметил, что в ночь на 28 марта любое авиасообщение будет прекращено. Как и железнодорожное. При этом пересечь границу пешком или на автомобиле будет возможно.

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Детали по закрытию границ должна разъяснить комиссия по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время.

Впрочем, не все так просто. Многие граждане, даже имея желание, вернуться не могут. Факты ICTV рассказывают истории украинцев, у которых нет возможности попасть домой.

Около 600 украинцев на райском острове

На острове Бали в Индонезии, одной из самых популярных туристических локаций, сейчас находятся около 600 украинцев. Отправлять за ними самолет в МАУ отказались из-за отсутствия спроса, рассказывают туристы.

— Наш турагент тоже здесь со всей семьей. Она помогает не только своим клиентам, но и всем украинцам, которые здесь застряли. Она создала документ, где все, кто хочет вылететь, должны были внести свои данные, чтобы МАУ могли организовать чартер. Получилось более 500 человек. Однако МАУ отказали в чартере из-за «отсутствия спроса», — рассказал Фактам ICTV один из туристов Филипп Хопта.

Бали опустел. Все, кто мог уехать — сделали это, описывает ситуацию на острове Филипп. Закрыто абсолютно все, кроме аптек и ресторанов при гостиницах.

— Сегодня ввели однодневный карантин (пока). Только что были в ресторане при Интерконтинентале. Это просто нереально огромный отель на несколько тысяч номеров. Просто гигантский. Там живут 19 человек.

Его ситуация не критическая, ведь, рассказывает Филипп Хопта, может остаться на острове еще на несколько месяцев. Тем более стоимость жилья упала на 80%.

— Но есть люди, и их большинство, которым обязательно нужно попасть домой по разным причинам. И они этого сделать не могут.

Турагент Анастасия Шестопалова подчеркивает — для Индонезии посольство с МИДом не создали ни одной схемы возврата.

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Выезжают те, у кого были билеты на рейсы катарских авиалиний и им удалось изменить на даты, которые совпали с вывозными рейсами из хабов. Билеты сейчас недоступны для бронирования на неделю вперед, только бизнес-класс за $3-5 тыс.

— По телефону посол и консул только очень нам сочувствуют и рекомендуют покупать самим билеты. Но все, кто мог, уже это сделали! Некоторые по несколько раз. Их то не сажали на рейс, то рейс отменялся за день до отправления, в результате все резервы потрачены впустую.

Недоброжелательный Вьетнам

Киевлянка Татьяна застряла в Вьетнаме в городе Вин Эн, провинции Вин Фук. В начале февраля девушка поехала работать учителем средних классов, но школы так и не открыли. Проект, по которому она приехала, закрывается.

Вместе с Татьяной в этой стране сотни украинцев. Только на рейс зарегистрировались 262 человека, но желающих гораздо больше, говорит девушка. Более того, с вьетнамским посольством также контактируют граждане, застрявшие в Лаосе и Камбоже.

— Авиакомпании отменяют и переносят рейсы. Я пыталась через Минск долететь, но через час после того, как я купила билеты, авиакомпании сообщили о прекращении авиасообщения. Деньги, похоже, не вернут. И такая ситуация у многих.

Консульство работает не покладая рук, убеждает Татьяна. Всем, у кого заканчивались визы, продолжили их предварительно до 3 апреля.

Вьетнамский миллиардер Фам Нхат Вуонг, основатель известной лапши быстрого приготовления Мивина, готов спонсировать чартерный рейс, чтобы доставить украинцев домой, сообщали на сайте украинского посольства 21 марта. Но даже если будет один рейс, говорит девушка, всех желающих он не заберет.

— Большинство не может остаться. Но здесь есть много хостелов и отелей, которые просто не заселяют иностранцев, не смотрят, что ты здесь долго находишься. Есть случаи, когда людям дают пару часов на выселение. У меня есть время до 31 марта в отеле.

Но что делать дальше — не знает.

Как вернуться домой?

Факты ICTV отправили запрос в МИД о возможности эвакуации граждан из отдаленных районов, но ответ на момент написания материала не получили.

Чтобы вернутся в Украине в период временного ограничения пересечения государственной границы в МИД рекомендуют:

зарегистрироваться в системе ДРУГ;

связаться с посольством или консульством в стране вашего пребывания по электронной почте или по телефону горячей линии, которые указаны на их официальной странице;

следить за обновлениями на сайте МИД оперативной информации об ограничениях, которые страна вашего пребывания ввела на пересечение границ и передвижения.

В министерстве также обращают внимание, что ситуация является форс-мажорной и типичные правила пребывания в странах могут меняться.

Сколько людей вернулось в Украину?

По состоянию на 25 марта в Украину вернулось 82 804 гражданина. Министерство инфраструктуры планирует 27 марта эвакуировать украинцев еще из восьми стран — Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии.

Все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры пройдут экспресс-тесты на Covid-19. Всех предупреждают о необходимой самоизоляцию в течение 14 дней.

Впервые в истории почти все страны мира самоизолируются, чтобы предотвратить распространение заболевания. И сейчас крайне необходимо мобилизовать все силы, чтобы вернуть украинцев домой. Абсолютно со всех уголков планеты.