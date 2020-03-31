Робота чи безпека: що робити, якщо вас звільняють під час карантину

Протягом 20 днів карантину в Україні суттєво зросла кількість безробітніх.

У більшості випадків роботодавці вимушено скорочують та звільняють працівників.

Юристи стверджують, що такі дії є незаконними – всі працівники мають право попросити про перехід на дистанційну зайнятість.

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– Працівник може написати заяву на ім’я роботодавця про те, що бажає працювати дистанційно, тобто віддалено. Її можна надіслати електронною поштою. Якщо роботодавець згоден, то він видає наказ про таку можливість. Але є один момент – в українському трудовому законодавстві віддалена робота ніяк не регулюється. А в законі, ухваленому 18 березня, передбачено, що роботодавці можуть доручати працівникам працювати з дому – тобто це не обов’язок, а право, – розповіла судовий експерт Анна Клєцова.

Однак часто загроза втратити роботу та основний спосіб заробітку переважає страх перед коронавірусом.

Якщо керівництво натякає на звільнення, юристи не радять підписувати жодних заяв. Карантин не може бути підставою для звільнення.

– Якщо підприємство чи компанія, де ви оформлені, без змін продовжує працювати на карантині, керівництво зобов’язане надавати захисні засоби проти коронавірусу – йдеться про маски, рукавички, антисептик. Доїзд на роботу за відсутності коректної роботи громадського транспорту обговорюється індивідуально, – додав юрист Денис Фетісов.

Президент Володимир Зеленський закликав підприємців не звільняти працівників під час карантину та запевнив, що для бізнесу буде розроблено держпрограми підтримки, аби мінімізувати грошові втрати.

Однак звільнення все одно відбуваються: Державний центр зайнятості повідомляє про збільшення кількості судових позовів про поновлення на роботу.

– Поки напливу на центри зайнятості немає, але це пов’язано з побоюваннями людей за власне здоров’я. Багато людей після звільнення просто повертаються додому та самоізольовуються, – пояснила директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

Для пом’якшення удару від втрати роботи центри зайнятості впровадили нові правила надання своїх послуг на час карантину: допомогу по безробіттю нараховуватимуть з 1-го дня реєстрації у службі зайнятості, а не з 7-го, як раніше. Більше того, зареєструватись та контактувати зі службою також можна онлайн.

Згідно з підрахунками торгово-промислової палати, майже 2 млн українців зараз не мають або втратили роботу через карантин.

Міжнародні організації праці прогнозують, що у зв’язку з пандемією коронавірусу без роботи можуть залишитися понад 25 млн людей.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як працює малий бізнес в умовах карантину.