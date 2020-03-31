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Факты / Украина / Общество

Работа на дому в карантин: 7 вакансий в интернете

Карантин оставил ряд украинцев без работы, а вынужденная самоизоляция не позволяет им быстро найти новое место. Выходом из такой непростой ситуации может стать работа через интернет.

Вместе с Work.ua сайт Факты ICTV составил список актуальных вакансий для соискателей.

Кем можно работать на дому через интернет?

  • Бухгалтером

Несмотря на кризис, украинские и зарубежные компании ищут бухгалтеров, которые готовы удаленно вести контроль за платежами и бухгалтерский учет. При этом сдавать отчетность специалисту не потребуется. Обещанная зарплата в месяц — 14 тыс. грн.

  • Преподавателем английского языка

Карантин — не повод не учить иностранный язык. Наоборот, в украинцев появилось лишнее время, а у преподавателей английского — возможность заработать деньги дистанционно. Кроме того, ВНО никто не отменял.

Людям со знанием английского на уровне Upper-Intermediate работодатели готовы предложить гибкий график работы и оплату в зависимости от отработанных часов.

  • SEO-специалистом

Самоизоляция не мешает найти работу специалистам, которым для заработка денег нужны лишь компьютер и хороший интернет. Сюда относят и специалистов по SEO.

Ряд компаний ищут сотрудников, готовых составлять стратегии развития, изучать целевые аудитории и конкурентов. Успех собеседования обеспечат наличие удачных кейсы и владение нужными навыками: инструментами SEO-продвижения, знаниями HTML, CSS.

Зарплата обсуждается на собеседовании.

Читайте: Акцент на удаленку и курьеров: как карантин повлиял на рынок труда

  • Менеджером по продажам

Работу могут легко найти и те, кто готов днями висеть на телефоне и планирует связать свою жизнь со сферой продаж. Зарплата зависит от уровня продаж.

  • Дизайнером

На рынке нужны люди, умеющие рисовать 2D и 3D. От соискателя требуется владением Photoshop и Adobe Illustrator, умение рисовать от руки и пользоваться графическим планшетом. Зарплата — по результатам собеседования.

  • Корректором анкет

Соискателю с идеальным русским предлагают стать корректором анкет контрольных проверок. За пять часов скрупулезной работы в день работодатели обещают вознаграждение 4-5 тыс. грн в месяц.

  • Копирайтером

Различные компании постоянно ищут копиратеров для наполнения их сайтов контентом. Работать можно в любое удобное время. Оплата — по результатам выполненной работы.

Напомним, раньше мы писали о том, услуги каких специалистов пользуются наибольшей популярностью среди украинцев во время карантина.

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