Карантин залишив чимало українців без роботи, а вимушена самоізоляція не дозволяє їм швидко знайти нове місце. Виходом із такої непростої ситуації може стати робота через інтернет.
Разом з Work.ua сайт Факти ICTV склав список актуальних вакансій для претендентів.
Ким можна працювати вдома через інтернет?
- Бухгалтером
Незважаючи на кризу, українські та зарубіжні компанії шукають бухгалтерів, які готові віддалено вести контроль за платежами та бухгалтерський облік. Водночас здавати звітність від фахівця не вимагається. Обіцяна зарплата в місяць – 14 тис. грн.
- Викладачем англійської мови
Карантин – не привід не вчити іноземну мову. Навпаки, в українців з’явився зайвий час, а у викладачів англійської – можливість заробити гроші, працюючи дистанційно. Крім того, ЗНО ніхто не скасовував.
Людям зі знанням англійської на рівні Upper-Intermediate роботодавці готові запропонувати гнучкий графік роботи і оплату залежно від відпрацьованих годин.
- SEO-спеціалістом
Самоізоляція не заважає знайти роботу фахівцям, яким для заробітку грошей потрібні лише комп’ютер і хороший інтернет. Сюди відносять і фахівців із SEO.
Компанії шукають співробітників, готових складати стратегії розвитку, вивчати цільові аудиторії і конкурентів. Успіх співбесіди забезпечать наявність вдалих кейсів та володіння потрібними навичками: інструментами SEO-просування, знаннями HTML, CSS.
Зарплата обговорюється на співбесіді.
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- Менеджером зі збуту
Роботу можуть легко знайти і ті, хто готовий днями висіти на телефоні і планує пов’язати своє життя зі сферою збуту. Зарплата залежить від рівня продажів.
- Дизайнером
На ринку потрібні люди, які вміють малювати 2D і 3D. Від претендента вимагається володіння Photoshop і Adobe Illustrator, вміння малювати від руки і користуватися графічним планшетом. Зарплата – за результатами співбесіди.
- Коректором анкет
Претендентові з ідеальною російською пропонують стати коректором анкет контрольних перевірок. За п’ять годин в день скрупульозної роботи роботодавці обіцяють винагороду 4-5 тис. грн на місяць.
- Копірайтером
Різні компанії постійно шукають копіратерів для наповнення їхніх сайтів контентом. Працювати можна у будь-який зручний час. Оплата – за результатами виконаної роботи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, послуги яких фахівців користуються найбільшою популярністю серед українців під час карантину.