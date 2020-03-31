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Факти / Україна / Суспільство

Робота вдома на карантині: 7 вакансій в інтернеті

Карантин залишив чимало українців без роботи, а вимушена самоізоляція не дозволяє їм швидко знайти нове місце. Виходом із такої непростої ситуації може стати робота через інтернет.

Разом з Work.ua сайт Факти ICTV склав список актуальних вакансій для претендентів.

Ким можна працювати вдома через інтернет?

  • Бухгалтером

Незважаючи на кризу, українські та зарубіжні компанії шукають бухгалтерів, які готові віддалено вести контроль за платежами та бухгалтерський облік. Водночас здавати звітність від фахівця не вимагається. Обіцяна зарплата в місяць – 14 тис. грн.

  • Викладачем англійської мови

Карантин – не привід не вчити іноземну мову. Навпаки, в українців з’явився зайвий час, а у викладачів англійської – можливість заробити гроші, працюючи дистанційно. Крім того, ЗНО ніхто не скасовував.

Людям зі знанням англійської на рівні Upper-Intermediate роботодавці готові запропонувати гнучкий графік роботи і оплату залежно від відпрацьованих годин.

  • SEO-спеціалістом

Самоізоляція не заважає знайти роботу фахівцям, яким для заробітку грошей потрібні лише комп’ютер і хороший інтернет. Сюди відносять і фахівців із SEO.

Компанії шукають співробітників, готових складати стратегії розвитку, вивчати цільові аудиторії і конкурентів. Успіх співбесіди забезпечать наявність вдалих кейсів та володіння потрібними навичками: інструментами SEO-просування, знаннями HTML, CSS.

Зарплата обговорюється на співбесіді.

Читайте: Акцент на дистанційку та кур’єрів: як карантин вплинув на ринок праці

  • Менеджером зі збуту

Роботу можуть легко знайти і ті, хто готовий днями висіти на телефоні і планує пов’язати своє життя зі сферою збуту. Зарплата залежить від рівня продажів.

  • Дизайнером

На ринку потрібні люди, які вміють малювати 2D і 3D. Від претендента вимагається володіння Photoshop і Adobe Illustrator, вміння малювати від руки і користуватися графічним планшетом. Зарплата – за результатами співбесіди.

  • Коректором анкет

Претендентові з ідеальною російською пропонують стати коректором анкет контрольних перевірок. За п’ять годин в день скрупульозної роботи роботодавці обіцяють винагороду 4-5 тис. грн на місяць.

  • Копірайтером

Різні компанії постійно шукають копіратерів для наповнення їхніх сайтів контентом. Працювати можна у будь-який зручний час. Оплата – за результатами виконаної роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, послуги яких фахівців користуються найбільшою популярністю серед українців під час карантину.

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