Карантин залишив чимало українців без роботи, а вимушена самоізоляція не дозволяє їм швидко знайти нове місце. Виходом із такої непростої ситуації може стати робота через інтернет.

Разом з Work.ua сайт Факти ICTV склав список актуальних вакансій для претендентів.

Ким можна працювати вдома через інтернет?

Бухгалтером

Незважаючи на кризу, українські та зарубіжні компанії шукають бухгалтерів, які готові віддалено вести контроль за платежами та бухгалтерський облік. Водночас здавати звітність від фахівця не вимагається. Обіцяна зарплата в місяць – 14 тис. грн.

Викладачем англійської мови

Карантин – не привід не вчити іноземну мову. Навпаки, в українців з’явився зайвий час, а у викладачів англійської – можливість заробити гроші, працюючи дистанційно. Крім того, ЗНО ніхто не скасовував.

Людям зі знанням англійської на рівні Upper-Intermediate роботодавці готові запропонувати гнучкий графік роботи і оплату залежно від відпрацьованих годин.

SEO-спеціалістом

Самоізоляція не заважає знайти роботу фахівцям, яким для заробітку грошей потрібні лише комп’ютер і хороший інтернет. Сюди відносять і фахівців із SEO.

Компанії шукають співробітників, готових складати стратегії розвитку, вивчати цільові аудиторії і конкурентів. Успіх співбесіди забезпечать наявність вдалих кейсів та володіння потрібними навичками: інструментами SEO-просування, знаннями HTML, CSS.

Зарплата обговорюється на співбесіді.

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Менеджером зі збуту

Роботу можуть легко знайти і ті, хто готовий днями висіти на телефоні і планує пов’язати своє життя зі сферою збуту. Зарплата залежить від рівня продажів.

Дизайнером

На ринку потрібні люди, які вміють малювати 2D і 3D. Від претендента вимагається володіння Photoshop і Adobe Illustrator, вміння малювати від руки і користуватися графічним планшетом. Зарплата – за результатами співбесіди.

Коректором анкет

Претендентові з ідеальною російською пропонують стати коректором анкет контрольних перевірок. За п’ять годин в день скрупульозної роботи роботодавці обіцяють винагороду 4-5 тис. грн на місяць.

Копірайтером

Різні компанії постійно шукають копіратерів для наповнення їхніх сайтів контентом. Працювати можна у будь-який зручний час. Оплата – за результатами виконаної роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, послуги яких фахівців користуються найбільшою популярністю серед українців під час карантину.