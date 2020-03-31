В сети супермаркетов АТБ анонсировали снижение цен на продукты питания с 1 апреля.

Об этом сообщил генеральный директор компании Борис Марков.

По его словам, в супермаркетах сняли все ограничения на покупку товаров в одни руку, которые были введены ранее, как мера против спекулянтов.

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Что и на сколько подешевеет в АТБ:

Крупы, макаронные изделия, соль, сахар, муку, бакалею — 2% — 3%

Овощи и фрукты — 4% — 8%

Напомним, 23 марта в АТБ анонсировали повышение цен на продукты питания. В компании подорожание объяснили повышением цен поставщиками, которым производство во времена карантина стало обходиться дороже.