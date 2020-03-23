АТБ повышает цены на продукты питания. Стоимость поднимется на самые востребованные товары.
В компании подорожание объясняют повышением цен поставщиками, которым производство во времена карантина стало обходиться дороже.
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Цены в АТБ поднимутся на:
• гречку – 51%
• борщевой набор (овощи) – 35-128%
• сахар – 8%
• макаронные изделия – 9,5%
• пшеничную крупу – 11%
• яйца – 6%
• муку – 5%
Напомним, Новая почта и АТБ запускают услугу доставки продуктов питания. Клиенты могут выбрать из трех наборов необходимых товаров стоимостью 408 грн, 510 грн и 714 грн.
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