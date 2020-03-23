АТБ повышает цены на продукты питания. Стоимость поднимется на самые востребованные товары.

В компании подорожание объясняют повышением цен поставщиками, которым производство во времена карантина стало обходиться дороже.

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Цены в АТБ поднимутся на:

• гречку – 51%

• борщевой набор (овощи) – 35-128%

• сахар – 8%

• макаронные изделия – 9,5%

• пшеничную крупу – 11%

• яйца – 6%

• муку – 5%

Напомним, Новая почта и АТБ запускают услугу доставки продуктов питания. Клиенты могут выбрать из трех наборов необходимых товаров стоимостью 408 грн, 510 грн и 714 грн.