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Факти / Україна

Ціни в АТБ знизять з 1 квітня – що здешевшає і на скільки

У мережі супермаркетів АТБ анонсували зниження цін на продукти харчування з 1 квітня.

Про це повідомив генеральний директор компанії Борис Марков.

За його словами, в супермаркетах зняли всі обмеження на покупку товарів в одні руки, які були введені раніше, як міра проти спекулянтів.

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Що і на скільки здешевшає в АТБ:

  • Крупи, макаронні вироби, сіль, цукор, борошно, бакалію-2% – 3%
  • Овочі та фрукти – 4% – 8%

Нагадаємо, 23 березня в АТБ анонсували підвищення цін на продукти харчування. У компанії здорожчання пояснили підвищенням цін постачальниками, яким виробництво за часів карантину почало обходитися дорожче.

Фото: Dreamstime

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