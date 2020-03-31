У мережі супермаркетів АТБ анонсували зниження цін на продукти харчування з 1 квітня.
Про це повідомив генеральний директор компанії Борис Марков.
За його словами, в супермаркетах зняли всі обмеження на покупку товарів в одні руки, які були введені раніше, як міра проти спекулянтів.
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Що і на скільки здешевшає в АТБ:
- Крупи, макаронні вироби, сіль, цукор, борошно, бакалію-2% – 3%
- Овочі та фрукти – 4% – 8%
Нагадаємо, 23 березня в АТБ анонсували підвищення цін на продукти харчування. У компанії здорожчання пояснили підвищенням цін постачальниками, яким виробництво за часів карантину почало обходитися дорожче.
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