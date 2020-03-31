У мережі супермаркетів АТБ анонсували зниження цін на продукти харчування з 1 квітня.

Про це повідомив генеральний директор компанії Борис Марков.

За його словами, в супермаркетах зняли всі обмеження на покупку товарів в одні руки, які були введені раніше, як міра проти спекулянтів.

Читайте: АТБ змінив правила відвідування магазину

Що і на скільки здешевшає в АТБ:

Крупи, макаронні вироби, сіль, цукор, борошно, бакалію-2% – 3%

Овочі та фрукти – 4% – 8%

Нагадаємо, 23 березня в АТБ анонсували підвищення цін на продукти харчування. У компанії здорожчання пояснили підвищенням цін постачальниками, яким виробництво за часів карантину почало обходитися дорожче.