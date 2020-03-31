В Днепре для посещения закрыли парки и зеленые зоны до окончания карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.
Такое решение приняли на заседании городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
— С 9.00 03.04 до завершения карантина закрыть в Днепре для посещения населения объекты благоустройства зеленого хозяйства (парки, зеленые зоны, пляжи).
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В парках и на пляжах должны появиться соответствующие таблицы и знаки с запретами на вход и въезд жителей города.
Ранее Факты ICTV рассказывали, как проходит карантин в Одессе и придерживаются ли одесситы установленных правил.
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