У Дніпрі для відвідування закрили парки і зелені зони до закінчення карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

Таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– З 9.00 03.04 до завершення карантину закрити в Дніпрі для відвідування населення об’єкти благоустрою зеленого господарства (парки, зелені зони, пляжі).

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У парках і на пляжах повинні з’явитися відповідні таблиці і знаки із заборонами на вхід і в’їзд жителів міста.

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