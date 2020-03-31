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Факти / Україна

У Дніпрі закриють всі парки до кінця карантину

У Дніпрі для відвідування закрили парки і зелені зони до закінчення карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

Таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– З 9.00 03.04 до завершення карантину закрити в Дніпрі для відвідування населення об’єкти благоустрою зеленого господарства (парки, зелені зони, пляжі).

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У парках і на пляжах повинні з’явитися відповідні таблиці і знаки із заборонами на вхід і в’їзд жителів міста.

Раніше Факти ICTV розповідали, як проходить карантин в Одесі і чи дотримуються одесити встановлених правил.

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