Украинцам на обсервации сделают ПЦР-тест на 5-6 день, здоровых отпустят

На совещании при участии президента Владимира Зеленского и представителей правительства и государственных ведомств определили процедуру ротации прибывающих на обсервацию.

Людям будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, их будут отправлять на самоизоляцию домой.

Сейчас в Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа.

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В эти объекты — гостиницы и санатории — уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят гостей.

Напомним, нарушителям карантина или обсервации грозит штраф 17 тыс. грн на первый раз, 34 тыс. грн – на второй. После третьего случая будет уголовная ответственность.