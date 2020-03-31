Из отеля Казацкий сбежали украинцы, которых поместили на обсервацию

Несколько человек, которых разместили на обсервацию в отель Казацкий после эвакуации из-за рубежа, скрылись.

— Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько, — сказали в пресс-службе полиции.

Кроме этого, обсервацию в отеле Пуща оставили и прежде эвакуированные из Катара.

Полиция намерена привлечь тех, кто бежал из обсервации к административной ответственности.

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Полиция взяла под охрану отель Казацкий в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев.

К слову, мы писали как происходила эвакуация украинцев и почему они так сильно сопротивляются обсервации.