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Факты / Украина

От штрафа до тюрьмы: как в Киеве будут бороться с нарушителями обсервации

В Киеве за нарушение обсервации и самоизоляции будут штрафовать. Однако если нарушитель попадется в третий раз, то его ожидает уголовная ответственность.

Об этом заявил во время ежедневного брифинга мэр города Виталий Кличко.

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— Нарушителям карантина или обсервации грозит штраф 17 тыс. грн на первый раз, 34 тыс. грн – на второй. После третьего случая будет уголовная ответственность, отметил Кличко.

Следить за выполнением обязательств обсервации и самоизоляции будет Муниципальная варта.

Ранее Факты ICTV писали, что за последние сутки в Киеве коронавирусом заболели пятеро людей. В частности, четверо мужчин от 45 до 49 лет и женщина — медицинский работник 55 лет. Один пациент находится в Александровской больнице, еще четверо лечатся на дому.

Всего в столице зафиксировали 107 случаев Covid-19, два человека выздоровели.

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