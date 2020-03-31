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Факти / Україна

Українцям на обсервації зроблять ПЦР-тест на 5-6 день, здорових відпустять

На нараді за участю президента Володимира Зеленського і представників уряду та державних відомств було визначено процедуру ротації людей, які прибувають на обсервацію.

Людям робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту. За умови негативного результату, тобто відсутності інфікування коронавірусом, їх відправлятимуть на самоізоляцію додому.

Нині в Україні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, які прибувають з-за кордону.

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У ці  об’єкти – готелі та санаторії – вже направлені окуляри, костюми та маски, які захистять гостей.

Нагадаємо, порушникам карантину або обсервації загрожує штраф 17 тис. грн на перший раз, 34 тис. грн – на другий. Після третього випадку буде кримінальна відповідальність.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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