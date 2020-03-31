6 апреля стартует образовательный проект Всеукраинская школа онлайн.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

— 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов, — говорит Зеленский.

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Каждое утро, в 10.00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:

5-й класс — Плюсплюс и 112 Украина

6-й класс — ZOOM и NewsOne

7-й класс — ZIK

8-й класс — Индиго и УНИАН

9-й класс — Рада и UA: Культура

10-й класс — UA: Первый

11-й класс — М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Напомним, с 17 марта 2020 года на телеканале Рада и YouTube-канале Министерства образования Украины выходят видеокурсы для подготовки к внешнему независимому оцениванию.