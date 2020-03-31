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Факты / Украина / Общество

Всеукраинская школа онлайн: список каналов, где можно смотреть уроки

6 апреля стартует образовательный проект Всеукраинская школа онлайн.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

— 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов, — говорит Зеленский.

Читайте: Дистанционное обучение для школьников: где смотреть видеоуроки

Каждое утро, в 10.00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:

  • 5-й класс — Плюсплюс и 112 Украина
  • 6-й класс — ZOOM и NewsOne
  • 7-й класс — ZIK
  • 8-й класс — Индиго и УНИАН
  • 9-й класс — Рада и UA: Культура
  • 10-й класс — UA: Первый
  • 11-й класс — М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Напомним, с 17 марта 2020 года на телеканале Рада и YouTube-канале Министерства образования Украины выходят видеокурсы для подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Источник: Офис президента

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