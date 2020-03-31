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Факти / Україна / Суспільство

Всеукраїнська школа онлайн: список каналів, де можна дивитися уроки

6 квітня стартує освітній проект Всеукраїнська школа онлайн.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

– 40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України. Школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів, – каже Зеленський.

Читайте: Дистанційне навчання для школярів: де дивитися відеоуроки

Щоранку, о 10.00, з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть українські телеканали:

  • 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
  •  6-й клас – ZOOM та NewsOne
  •  7-й клас – ZIK
  •  8-й клас – Індиго та УНІАН
  •  9-й клас – Рада та UA: Культура
  •  10-й клас – UA: Перший
  •  11-й клас – М1

Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Нагадаємо, з 17 березня 2020 року на телеканалі Рада та YouTube-каналі Міністерства освіти України виходять відеокурси для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Джерело: Офіс президента

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