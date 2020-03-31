6 квітня стартує освітній проект Всеукраїнська школа онлайн.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

– 40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України. Школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів, – каже Зеленський.

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Щоранку, о 10.00, з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть українські телеканали:

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK

8-й клас – Індиго та УНІАН

9-й клас – Рада та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1

Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Нагадаємо, з 17 березня 2020 року на телеканалі Рада та YouTube-каналі Міністерства освіти України виходять відеокурси для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.