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Факты / Украина / Общество

Вопрос продажи земли иностранцам нужно решать на референдуме – Шмыгаль

Вопрос продажи земли иностранцам нужно решать на референдуме, а рынок земли должен быть открыт, в первую очередь, для украинцев.

Об этом в эфире программы Право на власть заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Я сторонник того, чтобы был цивилизованный рынок земли, который дал бы толчок фермерству, развитию экономики в Украине. Вопрос возможности продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должен решаться только на всеукраинском референдуме, – сказал он.

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Денис Шмыгаль напомнил, что закон о рынке земли дает право украинцам пользоваться землей.

Он отметил, что каждый украинец должен иметь право продать по рыночной цене, а не за копейки, свою землю, принадлежащую ему на правах частной собственности.

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что закон о рынке земли могут принять в середине апреля.

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