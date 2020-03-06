Вопрос продажи земли иностранцам нужно решать на референдуме – Шмыгаль

Вопрос продажи земли иностранцам нужно решать на референдуме, а рынок земли должен быть открыт, в первую очередь, для украинцев.
Об этом в эфире программы Право на власть заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
– Я сторонник того, чтобы был цивилизованный рынок земли, который дал бы толчок фермерству, развитию экономики в Украине. Вопрос возможности продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должен решаться только на всеукраинском референдуме, – сказал он.
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Денис Шмыгаль напомнил, что закон о рынке земли дает право украинцам пользоваться землей.
Он отметил, что каждый украинец должен иметь право продать по рыночной цене, а не за копейки, свою землю, принадлежащую ему на правах частной собственности.
Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что закон о рынке земли могут принять в середине апреля.